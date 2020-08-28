Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

İHA

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu emekli öğretmen İlyas Sürmeli vefat etti.

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu İlyas Sürmeli vefat etti

Kırşehir Memleket Gazetesi Kurucusu emekli öğretmen İlyas Sürmeli vefat etti.
Uzun süredir evinde tedavi gören Sürmeli Kırşehir'de, Türk Ocakları Şubesinin de ilk kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Uzun yıllar öğretmenlik yapan Sürmeli, Kırşehir'de vilayet matbaası üzerinden Cevat Hakkı Tarım'ın, başlattığı Cumhuriyetin ilk dönem gazetecilik faaliyetlerini devam ettiren bir kuşak içerisinde yer alan köy enstitüsü kökenli eğitimci bir yazar olarak uzun yıllar hizmet verdi. Gazetecilik mesleğini babalarından alan çocukları Murat, Ramazan, Kurtuluş, Hürol Sürmeli devam ettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de, başhekim yardımcısı koronavirüs'e yakalandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, başhekim yardımcısı koronavirüs'e ...
Anadolu'nun plajı Savcılı'ya, pandemi kısıtlaması geldi
YEREL HABERLER Anadolu'nun plajı Savcılı'ya, pandemi kısıtlaması ...
Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer ...
Salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, belediye dezenfekte çalışmalarını artırdı
YEREL HABERLER Salgının artış gösterdiği Kırşehir'de, belediye ...
Vali Akın, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Akın, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde ...
Kırşehir’e 7 yeni aile sağlığı merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Kırşehir’e 7 yeni aile sağlığı merkezi kurulacak
KAEÜ ile Türkşeker protokol imzaladı
YEREL HABERLER KAEÜ ile Türkşeker protokol imzaladı
CHP İl Başkanı Baran Genç, "Ekonomi yükü vatandaşın sırtına yüklenmekte"
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Baran Genç, "Ekonomi yükü vatandaşın ...
Kırşehir'de, kamu kurumlarında ikramlara yasak getirildi
YEREL HABERLER Kırşehir'de, kamu kurumlarında ikramlara yasak ...
AYDEP, çalıştayda anlatıldı
YEREL HABERLER AYDEP, çalıştayda anlatıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X