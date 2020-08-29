Kırşehir Belediyesi'nin bozuk yollardaki çalışmaları sürüyor

Kırşehir Belediyesi, bozuk olan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kırşehir'de, Basın Anıtı civarı Hacı Bektaşı Veli Bulvarı’nda asfalt serim çalışması öncesi kazı işlemlerine başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yaptığı açıklamada: "Önceki dönemlerde yıllarca ihmal edilen Yenice Mahallesi Basın Anıtı civarı Hacı Bektaşı Veli Bulvarı’nda asfalt ve yol çalışmalarına başlamış bulunmaktayız" dedi. Asfalt serimi işlemlerinden önce bölgenin altyapı işlemlerini sonlandırdıklarını söyleyen Ekicioğlu, "Ekiplerimiz şu an kazı işlemini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın da dikkatini çektiği gibi özellikle geçmiş dönemlerde asfalt ve yol yapımının ihmal edildiği bölgelerimizde asfalt ve yol çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Melikgazi Caddesi, Selafur Bölgesi, Kasımağa mevki gibi yıllarca yol yapımı ve asfalt çalışmasının yapılmadığı bölgelerde kendi tesislerimizde ürettiğimiz asfaltın serim işlemlerini tamamladık" diye konuştu.

Kırşehir'de 14 mahallede bozuk olan alanlarda asfaltlama çalışmaları belediye tarafından belirlenen periyotlarda yapılacak.

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