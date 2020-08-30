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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamaları

İHA

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan zafer'in 98. Yıl dönümü Kırşehir'de, çelenk sunumu ve şehitlikte yapılan dua ile devam etti.

Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan zafer'in 98. Yıl dönümü Kırşehir'de, çelenk sunumu ve şehitlikte yapılan dua ile devam etti.
Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Vali İbrahim Akın, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliğine geçilerek Kuranı Kerim okundu. İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı duanın ardından, Vali Akın ve şehir protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.
Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz" diyen Vali İbrahim Akın, “26 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar’da Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz milletimizin ve ordumuzun verdiği eşsiz mücadele neticesinde 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmıştır" ifadesinde bulundu.
Vatan topraklarının korunmasında dünyaya mesaj verildiğini belirten Vali Akın, "Büyük Taarruz, vatanımızın topraklarının bizim ebedi yurdumuz olduğunu tüm dünyaya ilan eden önemli bir zaferdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı programını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla sınırlı tuttuk. Gereken bütün tedbirleri alıp maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulayarak salgın sürecini atlattıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yine coşkulu bir şekilde kutlamaya devam edeceğiz"diye konuştu.
Şehitlik ziyareti, protokolün kabirleri ziyaret edip dua ederek kabirlere karanfil bırakması ve şehit yakınlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etmesiyle sona erdi.

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