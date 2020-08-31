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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos yürüyüşünde 'Tekme Atıldı' iddiasına Valilik cevap verdi

İHA

Bazı medya organlarında "CHP'lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP'li vekile tekme atıldı" şeklinde yer alan haberler üzerine Kırşehir Valiliği açıklama yaptı.

30 Ağustos yürüyüşünde 'Tekme Atıldı' iddiasına Valilik cevap verdi

Bazı medya organlarında “CHP’lilerin 30 Ağustos yürüyüşüne polis müdahalesi, CHP’li vekile tekme atıldı” şeklinde yer alan haberler üzerine Kırşehir Valiliği açıklama yaptı.
Yazılı yapılan açıklamada, 30 Ağustos günü, 1100 kişinin katılımıyla saat 13.00'de Atatürk Anıtına çelenk sunumunun izin verilmemesine rağmen yapıldığı belirtildi.
Milletvekiline tekme atılmadığına dair yapılan açıklama ise şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığınca 26.08.2020 tarihli dilekçe ile 30 Ağustos günü Atatürk Anıtına çelenk sunmak üzere Valiliğimizden izin talebinde bulunulmuştur. Valiliğimizce yapılan değerlendirme neticesinde doğrudan halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgın ile mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmemiştir.
Fener Alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21:30’da Fener Alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde Sayın Milletvekiline, İl Başkanına ve Belediye Başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur.
Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir.
Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerimizin üzerine yürümesi sonucu oluşan kargaşada Sayın Milletvekili Metin İlhan’a polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiştir. Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir."

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