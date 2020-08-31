Ahilik haftası öncesi esnafa, ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO )Ahi Esnafına ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’ yaptı.

1420 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftasında düzenlenmesi planlanan ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’ kampanyasına katılmak isteyen esnafların TSO’ya müracaatta bulunması gerekiyor.

Yazılı yapılan çağrıda TSO, “33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında yapılacak indirimli alışveriş günlerine katılmak isteyen esnafların odamıza müracaat etmeleri gerekmekte”denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.