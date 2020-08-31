Ahilik haftası öncesi esnafa, ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO )Ahi Esnafına ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’ yaptı.
1420 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftasında düzenlenmesi planlanan ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’ kampanyasına katılmak isteyen esnafların TSO’ya müracaatta bulunması gerekiyor.
Yazılı yapılan çağrıda TSO, “33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında yapılacak indirimli alışveriş günlerine katılmak isteyen esnafların odamıza müracaat etmeleri gerekmekte”denildi.
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