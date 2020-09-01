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Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine itti Aktar Osman Özgen Öz, “Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerde artış oldu”

İHA

– Takviye edici gıda olarak bilinen ve genelde aktarlarda satışa sunulan ürünlere pandemi süreci ile birlikte talep beklenen oranın üstünde artış gösterdi.

Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine itti Aktar Osman Özgen Öz, “Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerde artış oldu”

– Takviye edici gıda olarak bilinen ve genelde aktarlarda satışa sunulan ürünlere pandemi süreci ile birlikte talep beklenen oranın üstünde artış gösterdi.
Kırşehir’de, 10 yıldır şifalı bitkiler ve otlar üzerine pazarlama yapan aktar Osman Özgen Öz, pandemi dönemi ile birlikte şifalı bitki ve çaylara ilginin arttığını ve şanslı sektörlerden bir tanesinin içerisinde olduklarını söyledi. Öz, açıklamasında, “Pandemi dönemi düşünüldüğünde en çok, bağışıklığın güçlenmesi ve vücut direncinin artması için doğal antibiyotik diye bilinen saf propolisli ürünlerin rağbet gördüğüne şahit oluyoruz” dedi.
Zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın gibi ürünlerin satışlarında artış olduğuna dikkat çeken Öz, “Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen zencefil, zerdeçal, çörek otu, tarçın gibi ürünlerin satışlarında artış var. Bizler bu tip ürünleri doktor kontrollü kullanılmasını insanlara tavsiye etmekteyiz. İhtiyacı yönelik ürünleri tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi süreci satışları arttırdı
Pandemi süreci itibari ile satışlarında düşüş yaşayan sonradan ise yeni normale dönüşle birlikte kendilerini şanslı sektörde gördüğünü ifade eden Öz, şöyle konuştu:
“Genel bazlı düşünüldüğünde işlerde düşüş oldu ama diğer sektörlerle kıyasladığımızda insanların bitkisel ürünler ve takviye edici gıdalara bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyduğunu gözlemledik. Pandeminin yoğun günlerinde ki kayıpla yeni süreç birbirini nötürledi. Ezbere bilgilerle insanları yönlendirmiyoruz. Alınan takviye gıdalar her insanda aynı etkiye sahip olmaz. Bu nedenle doktor kontrolü bizim için önemli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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