Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İHA

Bu sene 1420 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ahilik Haftası Kutlama Programı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son kez değerlendirildi.

Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bu sene 1420 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 33. Ahilik Haftası Kutlama Programı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son kez değerlendirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir TSO Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kutlama Komitesi Üyeleri katıldı.
Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla Ahilik Haftası Programında bazı kısıtlamalar yaptıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Bilindiği gibi, salgın hastalıkla topyekun mücadele verdiğimiz bir süreçteyiz. Hem toplum sağlığını hem de bireysel sağlığımızı korumak bizim en temel vazifelerimizdendir. Bu seneki Ahilik Haftası Kutlama Programında da salgın hastalıktan dolayı sınırlandırmalar getirdik” dedi.
Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülerek gözden geçirilmesi ile sona erdi. Kırşehir merkezli ülke genelinde kutlanan haftada yerel ve genel etkinlikler düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine itti Aktar Osman Özgen Öz, “Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerde artış oldu”
YEREL HABERLER Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine ...
Kendi düğününde saz çalma hayalini gerçekleştirdi Damat saz çaldı sanatçı İdris Altuner türkü okudu
YEREL HABERLER Kendi düğününde saz çalma hayalini ...
Ahilik haftası öncesi esnafa, ‘İndirimli Alışveriş çağrısı’
YEREL HABERLER Ahilik haftası öncesi esnafa, ‘İndirimli Alışveriş ...
30 Ağustos yürüyüşünde 'Tekme Atıldı' iddiasına Valilik cevap verdi
YEREL HABERLER 30 Ağustos yürüyüşünde 'Tekme Atıldı' iddiasına ...
Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X