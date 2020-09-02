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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir TSO’ndan Covid -19 açıklaması

İHA

Kırşehir TSO’ndan Covid -19 açıklaması

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), şehirde artış gösteren korona virüs vakalarına karşı halkı, sorumlu ve duyarlı olmaları noktasında uyardı.
TSO’dan yapılan yazılı açıklamada, “Dünya da ve ülkemizde yoğun şekilde hissedilen, son yüzyılın en büyük salgınına karşı yürütülen çalışmaların sonucunu umutla beklediğimiz şu günlerde, halkımızı daha duyarlı ve sorumlu olmaları konusunda hassasiyet göstermelerinin rica ediyorum” denildi. Maske kullanımı, hijyen ve temizlik noktasında STK’ların öncü olmasının istendiği açıklama şöyle;
"Belli bir süre daha gündemi meşgul edecek gibi görünen bu hastalığa, Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili kurulların tavsiyelerine uyarak daha vahim sonuçların doğmasına engel olmak için topyekün mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda şehrimizde faaliyet gösteren işletmeler olarak temizlik, maske ve mesafe kurallarının tam olarak uygulanmasında tüm üyelerimizi uyarmak bu mücadelede ön safhalarda yer almak biz STK’larında önceliğinde olmalıdır. Salgının artması ve kısıtlamaların uygulanması ekonomik olarak biz işletmelere zarar vereceği gerçeği asla unutulmamalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu sağlık, ekonomik ve de dış siyasetin zorlu süreçten geçtiği şu günlerde, bizlerin istihdam ve vergi gelirleri olarak davetimize daha çok katkı sunabilmek adına, işletmelerimizin açık olması, ticaretin devam etmesi güçlü bir ülke olmanın vazgeçilmezdir. TSO olarak bu konuyla ilgili her alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşletmelerimizden PCR testi ve Antikor testi konusunda bize gelen talepler doğrultusunda bir çalışmada yapmış bulunmaktayız. “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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