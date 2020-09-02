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Sıcaklıkların bunalttığı Kırşehir'de insanlar gölgeliklere kaçtı

İHA

Kırşehir'de, sıcak havaların etkisini arttırması sonrası insanlar gölgeliklere kaçarken, serinlemek için çeşmelere koştu.

Sıcaklıkların bunalttığı Kırşehir'de insanlar gölgeliklere kaçtı

Kırşehir'de, sıcak havaların etkisini arttırması sonrası insanlar gölgeliklere kaçarken, serinlemek için çeşmelere koştu.
Hava sıcaklıklarının normal seyrinin üzerine çıkması ile birlikte insanlar, parklarda ve bahçelik alanlardaki gölgelerde ve su kenarlarında oturmayı tercih etti. Sıcaklıkların 36 derecenin üzerinde seyrettiği kentte olumsuzlukların yaşanmaması için insanlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç gölgelikleri, parklar ve bahçelerde oluşan gölgeliklerde serinlemeye çalışıyor. Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Külliyesi yanında bir binanın duvarına yapılmış olan su şelalesinde ise kuşlar serinlemek için mola veriyor. Çocukların sıklıkla kullandığı Cacabey Meydanında ise çeşmeden su içilerek sürekli insanlar el ve yüzlerini yıkıyor. Hasan Barak, hava çok sıcak olduğu için sürekli çeşmelerden el ve yüzünü yıkadığını, Hüseyin Allı ise sıcaklıklar karşısında sürekli su içtiğini belirtti.

Kırşehir'de 2017'deki sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor
Kırşehir'de hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günü artış göstereceğini belirten Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Seyit Yıldız, 2017 yılı sıcaklık rekoru olan 37.8 derecenin üzerinde bir sıcaklık beklediklerini ve insanların mümkün olduğu sürece evlerinden öğle saatlerinde zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını istedi. 2 günlük artarak devam edecek sıcaklıkların Kırşehir'de, normal seyrine düşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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