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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üçgül'den 'koronavirüs' uyarısı

İHA

Üçgül'den 'koronavirüs' uyarısı

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, son dönemde tekrar artış gösteren yeni tip koronavirüs vakaları ile ilgili uyarıda bulundu.
Covid19'un Türkiye'yi olumsuz etkilediğini belirten Üçgül; ''Son günlerde tekrar artış gösteren koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarının üstün gayretine şahit oluyoruz.Bu gayretlerin boşa çıkmaması adına halkımızın da daha duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri ve hassasiyet göstermeleri noktasında rica ediyoruz''dedi.
Yeni tip Koronavirüsün uzun süre daha gündemde olacağını belirten Üçgül, "Kırşehir'de Valimiz İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu gerekli kararları alırken Kırşehir Belediyesi de elinden geldiğince salgın ile mücadele noktasında gerekli önlemleri almaya gayret ediyor. Bu mücadelenin etkin olabilmesi adına vatandaşlarımızın alınan kararlara maske ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Aksi durumda vakaların artması kısıtlamaları da beraberinde getirecektir.Kısıtlamalar ise sosyal , ekonomik alanlarda birçok olumsuzluğu beraberinde getirirken bundan en çok etkilenenlerden birisi de çocuklarımız ve onların eğitimi olacaktır'' diye konuştu.
Son 1 yıl içinde pandemi nedeniyle birçok esnafın zor günler geçirdiğinin altını çizen Üçgül, ''Kırşehir Kent Konseyi olarak zor durumdaki vatandaşlarımızın ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi adına ilgili kurumlarımızla irtibata geçerek fikirlerimizi bildirdik. Bu yönde alınan kararların uygulanması konusunda da Kırşehir Kent Konseyi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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