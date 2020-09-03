Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısında akredite uygulaması başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısında akredite uygulaması başlattı

İHA

Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi Toplantısında akredite uygulaması başlattı

Kırşehir Belediyesi, belediye meclisi toplantılarında akredite uygulamasına başladı.
Eylül ayı belediye meclisi toplantısında, basın kartı sahibi olmayan basın çalışanları dilekçe vererek toplantıyı takip etti. Basın çalışanları imzaladıkları dilekçede, "Vatandaş olarak belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin ilgili maddelerine" uygun davranacaklarını taaddüt etti. Kamera kaydı da alamayan basın çalışanlarını toplantının içeriğine ilişkin ise toplantı başından aldıkları 3 dakikalık görüntü dışında belediye basın biriminden istenildiği takdirde kayıtlara ulaşılabilecek. Belediye tarafından başlatılan akredite uygulaması ile ilgili konuşan ve yerel bir haber sitesi yöneten Ömer Duran, belediyenin başlattığı uygulamayı doğru bulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi verilerinde ise Kırşehir'de 15 kişi basın kartı sahibi, şehirde Gazeteciler Cemiyeti ve Kırşehir Basın Konseyi Başkanı da basın kartlı kişiler arasında yer almıyor. 4 kişi ise sürekli basın kartı hakkına sahip. Belediye akredite uygulamasına geçtiğimiz ay belediye meclisi üyesi olmamasına rağmen toplantı devam ederken söz almadan toplantıya müdahale eden bir basın çalışanı nedeniyle geçiş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üçgül'den 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Üçgül'den 'koronavirüs' uyarısı
KAEÜ’si 4 birimine eğitimde erişim ödülü verildi
YEREL HABERLER KAEÜ’si 4 birimine eğitimde erişim ödülü verildi
Sıcaklıkların bunalttığı Kırşehir'de insanlar gölgeliklere kaçtı
YEREL HABERLER Sıcaklıkların bunalttığı Kırşehir'de insanlar ...
Kırşehir TSO’ndan Covid -19 açıklaması
YEREL HABERLER Kırşehir TSO’ndan Covid -19 açıklaması
Türk Sağlık-Sen çalışanları, ek ödeme değil tek ödeme istiyor
YEREL HABERLER Türk Sağlık-Sen çalışanları, ek ödeme değil tek ödeme ...
KAEÜ’si Tarımsal Uygulama Merkezi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER KAEÜ’si Tarımsal Uygulama Merkezi çalışmalarını ...
Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER Ahilik Haftası Son Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine itti Aktar Osman Özgen Öz, “Bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerde artış oldu”
YEREL HABERLER Pandemi, insanları takviye edici gıda ürünlerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X