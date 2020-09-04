İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kırşehir’de, korona virüs denetimleri yapıldı

İçişleri Bakanlığı denetim genelgesi çerçevesinde Vali İbrahim Akın başkanlığında geniş kapsamlı Kırşehir’de, korona virüs denetimi yapıldı.

Halkın yoğun kullandığı caddelerde, iş yerlerinde, ara sokaklarda ve çay ocakları gibi işletmelerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi. Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile genel kolluk birimleri yapılan denetimlere katıldı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Vali Akın, denetimlerin salgınla mücadeleye önemli katkıları olacağına inandığını belirtti. Vali İbrahim Akın; "Ülkemizde büyük bir mücadele verdiğimiz korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkında denetimleri artırarak yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın belirlediği günlerde ülkemiz genelinde eş zamanlı yaparak toplumda bu konuya karşı bir duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu denetimlerde, salgınla mücadelede temel unsur olan maske, mesafe, temizlik hususları hakkında vatandaşlarımıza hatırlatmalarda bulunuyoruz" dedi. Düğünlerin, nikah merasimleri şeklinde yapılacağını hatırlatan Vali Akın, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ilimizde belli kararlar alarak uygulamaya koyduk. Kırşehir’de düğün, nişan gibi etkinliklerde ilk önce zaman kısıtlaması yaptık, ikramları kaldırdık. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan son genelge ile düğünler nikah merasimi şeklinde 1 saat içerisinde tamamlanacak; oyun, halay gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek, su haricinde ikram yapılmayacak. Yakın akrabalar haricindeki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile 15 yaş altındaki çocuklarımız nikah merasiminde bulunmayacaklar. Alınan bu kararların tamamı vatandaşlarımızın sağlığını korumak içindir. "

Denetimler, oluşturulan heyetin halka uyarılarda bulunması ve fikir alışverişleri ile sona erdi.

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