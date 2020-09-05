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250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu Halk destek sundu, itfaiye yangını büyümeden önledi

İHA

250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu Halk destek sundu, itfaiye yangını büyümeden önledi

Hava sıcaklıklarının normal seyrin üzerine çıktığı Kırşehir'de, 250 dönüm arazide çıkan yangın korkuttu.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, 250 dönümlük alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede bulunan halkın da destekleri ile yangın büyümeden Kaman İtfaiye ekiplerinin de çalışması ile kontrol altına alındı.
Yangın, Kaman ilçesinde kırsal alanda gece saatlerinde başladı. Boş arazide alevler çıktığını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye ilçe belediyesinden ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi yapılan incelemeler sonucunda netleşecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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