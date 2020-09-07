Kırşehir Belediyespor, yönetimi Vali Akın'ı ziyaret etti

Kırşehir Belediyespor, yeni oluşturulan yönetimle birlikte Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek istişare yaptı.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Mustafa Bulut ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Vali Akın, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek Kırşehir Belediyespor’un daha büyük başarılara imza atmasını arzu ettiklerini söyledi. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını belirten Vali İbrahim Akın, yeni yönetime başarılar dilerken her kesimin şehrimizin takımına destek vermesi gerektiğini ifade etti. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyaret yapılan fikir alışverişi ile sona erdi.

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