Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama Projesi hizmete girdi AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, “Kapalı sistem sulama projesi aynı zamanda da tarımsal verimliliğin istikrarını sağlayacak”

– AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama Projesinin hizmete girdiğini duyurdu.

Yazılı yapılan açıklamada, Kırşehir’de tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtilerek, sulu tarıma yönelik olarak gerçekleştirilen projelerin birbiri ardına hizmete girdiğini anlatıldı.

Yapılan açıklama ise şöyle; “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) tarafından finanse edilen ve Kırşehir İl Özel İdaresince projelendirilen Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama projesi hayata geçti.

Toplam yatırım maliyeti 5 milyon 600 bin lira olan Savcılı Büyükoba Göleti Kapalı Sistem Sulama projesi Kırşehir’de yürütülen sulama projelerinden sadece biri, projenin hayata geçmesiyle Kaman’da 3 bin 300 dönüm tarım arazisinin daha sulu tarıma kavuştu.

Tarımın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüzde, 1 karış toprağımız dahi boş bekletilmemeli, en verimli şekilde işlenip, ülke ekonomisine kazandırılmalı. Bölgemizde sulu tarımla beraber ürün çeşitliliği artarken, mevcut ürünlerde de verimin en üst seviyeye çıkacağına inanıyorum.”

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