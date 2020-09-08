Bakkallar Odası Kırşehir Şube Başkanı Murat Zobu, "Okullar açılacak, kantinciler diken üstünde"

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu, salgının artışı ve okulların açılması tartışmasında kantinci esnafının diken üstünde olduğunu söyledi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de TESK internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle iş yapamayan kantinci esnafının birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağkur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirtmesi sonrasında Kırşehir Bakkallar Odası da yaşanan mağduriyet için çözüm istemişti.

Kırşehir Bakkallar Odasından yapılan yazılı açıklamada, "Kantinci esnafının mağduriyeti göz önünde bulundurularak destek verilmesi gerekir. Son günlerde vaka sayılarının hızla artması ve beraberinde 81 ilde getirilen ilave tedbirler okulların ne zaman açılacağıyla ilgili belirsizliği de gündeme getiriyor. Kantinci esnafımız bu yıl EylülHaziran döneminde yalnızca 119 çalışma günü faaliyet gösterebildi. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan kantinci esnafımız evine ekmek götüremiyor. Kantinci esnafı mutlak desteklenmeli."denildi.

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