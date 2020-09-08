Bedensel engelini spor yaparak aştı Ön yargıları yakaladığı başarılarla kırdı

Kırşehir'de bir bacağı olmayan Mustafa Kaya (19), engelleri sporda gösterdiği başarı ile aştı.

Girdiği üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik bölümünü kazanan Kaya, toplumda engellilere karşı oluşan ön yargıları yakaladığı başarı ile kırdığını söyledi.

Doğuştan kaval kemiği ve diz eklemi oluşmadığı için sağ bacağı kesilen ve 15 yıldır protez kullanan Mustafa Kaya, 3 yıl önce yüzme sporuna Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda başladı. Profesyonel sporcu gibi yüzmeyi başaran Kaya, engellilerin sporun her alanında olabileceğini Ahi Stadyumunda yaptığı koordinasyon antrenmanlarında da gösterdi.

Engel durumunun spor yapmasına etken olmadığını kanıtladığını düşünen Kaya, “Sporcu olarak mücadele edip Kırşehir adına başarı kazandım. Kırşehir’de, bedensel engelli sayısı fazlasıyla var. Ben spor yaparak engel durumumu aştım. Kişi isterse her şeyi başarabilir. Engelli kardeşlerimden ricam şu; kendinize inanın başaramayacağınız hiçbir şey yok” dedi.



Engellilere karşı ön yargıları başarı ile kırdı

Beden Eğitimi öğretmeni olmak isteyen ve federasyonda görev almanın hayali olduğunu belirten Kaya, “Spor alanında yönetimde etkin görev almak istiyorum. Sporun yöneticilik kademesinde olmak hayalim. Engellilerimizin zorlandığı alanlarda onlara yardımcı olmak hayalim” diye konuştu.

3 Yıl önce spora hayallerini gerçekleştirmek için başladığını anlatan Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Spor yapmaya 3 yıl önce başladım. Spor benim için engelimi kaldırıp kendimi özgür hissettiğim bir alan. Spora başladığımda engeli olmayan insanlar benim başaramayacağımı düşündü. Ciddi bir mücadele ve disiplinle başarıyı yakaladım. Engelli kardeşlerimizin de azim ve mücadeleyi tatmasını istiyorum.”

Mustafa Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinliklerinde de 100 metre ve 50 metre serbest stilde yüzme yarışmalarında il birinciliği elde etmişti.

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