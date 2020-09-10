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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 11 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan 11 Irak uyruklunun DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğunu tespit etti. Bu kapsamda, kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-09-10 12:17:58



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