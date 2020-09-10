Kırşehir'de milletvekili danışmanı ve belediye özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı



Abdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR, (DHA)CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın danışmanı Mesut Karakurt ile Kırşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal, koronavirüse yakalandı. Karakurt'un "Son 1 hafta içinde temasım olan herkesin test yaptırmasını rica ediyorum" paylaşımı üzerine 1 hafta önce katıldığı CHP'nin düzenlediği 30 Ağustos yürüyüşüne katılanlardan bazılarının test yaptırdığı öğrenildi.

CHP Milletvekili Metin İlhan'ın danışmanı Mesut Karakurt ile Kırşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Nazım Köksal, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, sosyal medya hesaplarından duyurdu. Karakurt, 8 Eylül tarihli paylaşımında, "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şuan evdeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileği ile" ifadelerini kullandı. Nazım Köksal da aynı şekilde 7 Eylül'de sosyal medya hesabından açıklama yaparak hastalığa yakalandığını belirtti.

Karakurt ve Köksal'ın, Kırşehir'de CHP İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe katıldığı öğrenildi. Yürüyüşe, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici ve çok sayıda CHP'li de katılmıştı. Polis, yürüyüş izni olmadığı gerekçesiyle kalabalığa engel olmak istemiş ve CHP'liler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Karakurt ve Köksal'ın test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, 1 hafta önce katıldıkları yürüyüşte yer alan bazı kişilerin de koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-09-10 14:31:30



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