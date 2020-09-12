KAEÜ’si katkıları ile Kurutlu Kazısı bilim dünyasına katkı sağlanıyor Kazıda elde edilecek sonuçlar merak ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’si katkıları ile Kurutlu Kazısı bilim dünyasına katkı sağlanıyor Kazıda elde edilecek sonuçlar merak ediliyor

İHA

KAEÜ’si katkıları ile Kurutlu Kazısı bilim dünyasına katkı sağlanıyor Kazıda elde edilecek sonuçlar merak ediliyor

– Yaptığı çalışmalarla Kırşehir’den bilim dünyasına katkı sunan Ahi Evran Üniversitesi, Kaman ilçesi SavcılıKurutlu Köyünde gerçekleştirilen Kurutlu Kazısı ile bilim dünyasına katkı sunuyor.
Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılından itibaren Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cem Erkman’ın başkanlığında yürütülen kazı ile Anadolu’nun ve Kırşehir’in doğa tarihi ile mirasının anlaşılması ve tanıtılması çalışmaları yapılıyor. KAEÜ’si Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Laboratuvarları ile Kurutlu Kazı Evi depolarında bu yıla ait çalışmaların yapıldığı kazı ile ilgili sonuçlar, Anadolu’nun paleobiyo çeşitlilik, paleocoğrafik, paleoekolojik ve biyostratigarfik problemlerinin çözülmesine önemli katkılar sağlıyor. Yapılan kazıların sonucunda zürafalar (Giraffidae), gergedanlar (Rhinocerotidae), filler (Proboscidae), kemirgenler (Rodentia), sırtlanlar (Hyaenidae), kedigiller (Felidae), atlar (Equidae), boynuzlugiller (Bovidae), domuzlar (Suidae), kara kaplumbağaları (Testudinidae) ve kuyruksuz büyük maymunlara (Hominoidae) ait fosiller bulundu.
Neojen dönemden itibaren Anadolu AsyaAfrikaAvrupa kıtaları arasında bir geçiş köprü oluşturduğundan, memeli faunası ait göçlerinin takibi konumunda önemli bir yere sahip olan ve dünya bilim insanlarının dikkatini çeken Kurutlu Kazıda elde edilecek sonuçlar merakla bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Aileleri Derneği'nden Buket Keleş'in ailesine destek
YEREL HABERLER Şehit Aileleri Derneği'nden Buket Keleş'in ailesine ...
Evde izlasyon kurallarına uymayanlara ceza verilecek Kırşehir'de Korona virüs denetimleri arttırılacak Vali İbrahim Akın: "Herkesi sorumlu ve duyarlı olmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Evde izlasyon kurallarına uymayanlara ceza ...
Şehit Polis Buket Keleş'in annesinden mahkeme kararına tepki Anne Güler Keleş: "Düşünmekten hasta olduk"
YEREL HABERLER Şehit Polis Buket Keleş'in annesinden mahkeme ...
Kırşehir Valisi Akın: İlimizde vaka sayılarında artış var
YEREL HABERLER Kırşehir Valisi Akın: İlimizde vaka sayılarında artış ...
Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 ...
Kırşehir'de milletvekili danışmanı ve belediye özel kalem müdürü koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de milletvekili danışmanı ve belediye özel ...
Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 Iraklı gözaltında
YEREL HABERLER Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 Iraklı gözaltında
Kazada şehit olan Buket'in annesi: Kızımın kanını yerde koymayın
YEREL HABERLER Kazada şehit olan Buket'in annesi: Kızımın kanını ...
Kırşehir’de DEAŞ operasyonu 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kırşehir’de DEAŞ operasyonu 11 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X