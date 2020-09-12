Hayvan otlatan gençlerin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir’de bir genç hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.
Akçakent ilçesi Yaylaözü köyünde kendilerine ait hayvanları otlatan Ramazan Dikmen (16) ve Samet Baran’ın (15) bulundukları açık araziye yıldırım düştü. Çevrede bulunanların da yardımları ile yaralılar Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samet Baran, ilçe devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ramazan Dikmen’in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.