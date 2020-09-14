Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftasının 33. açılış programı Ahi EvranI Veli Külliyesinde yapılan dua ile açıldı.

Şehir Protokolü, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Ahi Evran Külliyesine gelerek pandemi kurallarına uygun şekilde dua etti. Duanın ardından misafirlerden bir bölümü kapıda bekletilen görevlilerin kolonya dezenfektan ve maske sunmalarıyla külliye içerisine alındı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde ise haftanın açılış programı düzenlendi. Esnaf Sanatkarlar ve Kooparatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Erkan konuşmasında, "Ahilik, sadece ticareti değil hayatın her alanı Ahiliğin her alanında değerlere önem vererek yaşamış Ahileri rahmetle anıyorum. Kardeşlik, cömertlik anlamlarına gelen Ahiliğin temelini Pir Ahi Evran'ın ifadesiyle 'İnsana verilen değer' oluşturur. Ahiler insanların en şereflisidir mesajını fedakarlık, erdem ve fazilet olarak yaşamıştır" dedi.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve CHP milletvekili Metin İlhan'ın, Ahiliğin değer ve önemini anlattığı konuşmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kılavuzlarını değiştirmesini tavsiye etti.

Milletvekili Kendirli, "Kıymetli misafirler, esnaf ve sanatkarlarımızın işini artırmak kazancını bereketlendirmek için yaptığımız çabaları görmeyip sadece polemiklerle gündemde kalmaya çabalayan Ana Muhalefet Partisine sahip olmak gibi bir de bahtsızlığımız var. Ne yazık ki, Ahilerin ve esnaf sanatkarın sıkıntılarına çözüm üretmediği gibi Ahilik kutlamalarının nerede yapıldığı üzerinden tartışma başlatan Ana Muhalefet partimiz, böylelikle gündem olmaya çalışmaktadır. Geçen yıl ki Ahilik haftası kutlamaları kapsamında bazı programların Konya'ya verilmesi noktasında tartışma başlatan CHP hezeyanının ne kadar yersiz olduğunu anlatmaya gerek yok. Ahiliğin merkezi Kırşehir'dir. Merkezin Kırşehir olduğu resmi gazetede de yayımlanan yönetmelikle sabitken bunu görmeden bilmeden geçen yıl Konya'da yapılan Ahilik haftası kutlamaları açıklamalarıyla sabote eden Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Kırşehir'den sesleniyorum ve kılavuzlarını değiştirmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kutlamalar kapsamında hayatını Ahiliğin tanıtımına adayan Mustafa Karagüllü sokağı Esnaf Odaları Birliği önünde açıldı.

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