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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahilik etkinlikleri, ödül törenleri yapıldı

İHA

Ahilik etkinlikleri, ödül törenleri yapıldı

Bu yıl 33.’sü kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Bisiklet Turu ile Çevrimiçi Satranç Turnuvası düzenlendi.
Online yapılan satranç turnuvasında ve kısa mesafeli bisiklet turlarında derece yapan genç ve çocuklar ödüllendirildi.
Santranç turnuvasında 18 Yaş Altı Kategorisinde Sıddık Ümit Öztaş 1. Mehmet Yaman 2. Furkan Kaya 3. olurken açık kategoride ise Tayfun Aslan 1. Eyüp Enver Yıldız 2. Mehmet Kayabaşı ise 3. oldu. Bisiklet turu ise Çukurçayır mevkinden başlayıp Valilik binasına kadar sürdü.
Çevrimiçi Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ve bisiklet turuna katılan sporculara düzenlenen törende Vali İbrahim Akın tarafından ödülleri verildi.
Ödül töreninin ardından açıklama yapan Vali Akın, “Ahilik Haftasının 33.’sünü kutluyoruz. Kutlamalar kapsamında sporcu kardeşlerimizin katılımıyla bisiklet turu ve satranç turnuvası gerçekleştirildi. Ahilik Haftası nedeniyle gençleri bir araya getiren, spora yönlendiren böylesine güzel ve anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Koronavirüsle mücadele verdiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmelerini, bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Evlerinde izole edilen vatandaşlarımız da salgının yayılmasını engellemek için lütfen dışarı çıkmasınlar.” dedi.
Ahilik Haftası etkinlikleri hafta boyunca düzenlenecek çeşitli programlarla devam edecek.

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