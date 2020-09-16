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Kırşehir'de gazeteciler, BİK uygulamalarından rahatsız İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Başkan Vekili Mehmet Emin Turpçu, “Basın İlan Kurumu, gazetelerimizin gelirlerini artırıcı yönde çalışma yapması gerekirken, yerel gazetelerin gelirlerini azaltan uygulamalar yapıyor”

İHA

Kırşehir'de gazeteciler, BİK uygulamalarından rahatsız İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Başkan Vekili Mehmet Emin Turpçu, “Basın İlan Kurumu, gazetelerimizin gelirlerini artırıcı yönde çalışma yapması gerekirken, yerel gazetelerin gelirlerini azaltan uygulamalar yapıyor”

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu (İGF) Başkan Vekili ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Yerel Basının pandemi sürecinde ekonomik zorluklar içinde mücadele ettiğini, bu zorluklar yetmiyormuş gibi, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından küçük illerde açılan şubelerin yerel gazetelerin gelirlerinde büyük düşüşe yol açtığını söyledi.

İGF Başkan Vekili Turpçu, yaptığı açıklamada, “Basın İlan Kurumu, şubelerini tüm illere yayma çabasında. Basın İlan Kurumu’nun çalışmalarını her alanda destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Ancak, nüfusu az alan küçük illerde açılan şubeler ve küçük illerin BİK Şubesi bulunan illere bağlanması, bu illerdeki gazetelerimizin gelirlerinde büyük düşüşe yol açmıştır. BİK, yerel gazetelere destek verirken, gelirlerini artırıcı yönde çalışmalar yapması gerekirken, maalesef bu uygulama ile gelirlerinde büyük düşüşe yol açmıştır. Bunun önüne geçilmeli, bu illerde gazetelerimize, bir adaptasyon yahut geçiş süreci gibi bir zaman planlaması yapılmalıdır” dedi.

BİK’in ilan ölçülerine de bir standart getiremediğini, bugüne kadar yapılan uygulamanın dışına çıkılarak gerek ilan başlıklarında, gerekse sütun ve yükseklik ölçülerini küçülterek, gelir azaltıcı düzenlemeler yaptığını belirttiği açıklaması şöyle;
“İllerimizde, BİK gazetelerimize tek bir hizmet bile sunmadan, yüzde 15 BİK kesintisi yaparak, artan maliyetlerimize birde BİK komisyonu eklemiş ve gelirlerimizi daha da aşağıya çekmiştir. Oysa biz, BİK’ten gelir artırıcı çalışmalar bekliyoruz. Devletin, pandemi döneminde almış olduğu vergi, SGK ödemeleri, kısmi çalışma ödeneği gibi konularda sağlanan kolaylıklarla kısmen rahatladıklarını, ancak, BİK’in son uygulamaları ile sıkıntılarının giderek daha da arttırdı. Yerel gazeteler, kapılara asılan, anons yoluyla duyurulan, kaçak kullanılan ilanların sisteme kazandırılmasını ve kayıt altına alınmasını beklemektedir.
BİK, yeni açılan şubelerde yerel gazetelerden çok sayıda istekte bulunurken, gazetelerin kurumdan istekleri şu ana kadar karşılıksız kalmıştır. İlan gelirlerimizde artış beklerken, yüzde 15 kesintinin hemen başlatılması, devletin sağladığı diğer kolaylıkları boşa çıkartmıştır. Bazı kurumların askıda yayınlara devam etmesi, bazı belediye başkanlarının kendi sosyal medya hesaplarında ilanları yayınlamaya devam etmesi, BİK’in devre dışı bırakılmasıdır. Bunun önüne mutlaka geçilmelidir.”

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