Pandemide, Ahilik Haftası ve esnafın indirimli alışveriş günleri Kırşehirli esnaf, alışveriş günleri ile evde kal çağrılarından rahatsız

– Koronavirüs salgını gölgesinde Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftasında esnaf, indirimli alışveriş günleri ürünlerinde yüzde 15 ile yüzde 10 arasında değişen indirimler yaptı. Fakat salgın nedeniyle yapılan evde kalın çağrıları esnafları zorluyor.

Etkinlikler kapsamında şehir, Ahiliği anlatan pankart ve bayraklarla süslendi. İl merkezinde bazı esnaflar, indirimli alışveriş günleri ile pandemi nedeniyle insanlara evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları yönündeki çağrılar nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Şehirde bazı esnaf indirimli alışveriş imkanı sunulan pankartları dükkanına asarken müşteri olmaması nedeniyle de kepenk kapatırken bazıları da iş değişikliğini gerekçe göstererek aldıkları kapatma kararı nedeniyle dükkanlarına kapatma nedeniyle bütün ürünlerinde indirim afişleri astı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan etkinlikler pandemi artışı nedeniyle kısıtlı organizasyonlarla yapılıyor. İnsanların kalabalık şekilde bir arada olmasının da önüne geçilmeye yapılan uyarılarla geçilmeye çalışılıyor.

Bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında Kırşehir’de Ahi Esnafının kalkınması için yapılan Kırşehir Alışveriş Festivaline ise farklı iş kollarında olan esnaflar tepki gösteriyor.

Ahiliğin iyi ahlak ve kardeşlik olduğunu anlatan esnaf Zekeriya Ay, “Ahilik güzel dayanışmaların birleştiği sosyo ekonomik bir düzendir. ‘Annen yoksa kimsen yok’ derim. Kardeşlik ve paylaşmak böyle bir süreçte olmazsa ne zaman olacak ki, insanlarımız içerisinde oldukları psikoloji ile bağışıklık sistemlerini de koruyamaz. Psikologlar televizyonlara çıkarak toplumu da rahatlatmalı. Korku ile sağlık alt yapımızda çöker, esnaf ve KOBİ'ler bitiyor. Bir taraf insanların vergileri ile ekonomik sıkıntı yaşamazken bir taraf kan ağlıyor. Ahi esnafı kamu görevlilerinin maaşlarının yarısını da istemiyor. Esnaflardan alışveriş yaparak katkı sunsunlar. Bir taraftan evde kal çağrısı yaparken diğer taraftan kutlamalar kapsamında alış veriş günleri düzenleniyor ”dedi.



İş olmayınca veresiye defterini açtı

Kırşehir’de, gelinlik ve çeyizlik eşya işleri yapan Ethem Ertem adlı esnaf ise fiş yokluğundan veresiye defterini açtığını fakat para sirkülasyonunun olmadığını söyledi.

Ertem, “Ahilik bayramı dolayısı ile bütün ürünlerimizde indirim yaptık. İndirim yaptık ama sokakta alış veriş yapacak vatandaş yok. Vatandaş olmayınca her gün veresiye defterini inceliyoruz ama insanlara telefon edip parasını isteyemiyoruz. Para yok insanlarda devletimize saygı duyuyoruz ama bu pandemi döneminde esnafın hali çok kötü ilerleyen günlerde esnaf daha zor bir duruma geçecek”diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen alış veriş günleri için insanlara çağrı yapılmasına rağmen salgın nedeniyle insanların çarşıya çıkmadığını ifade eden esnaf Ahmet Göçen ise şöyle konuştu;

“Eylül ayı başından itibaren iş yapamıyoruz desem yeri esnaf zor durumda Ahilik bayramı süresince alış veriş günleri var. Pandemi ile insanlarda korku var. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz.”

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