Kırşehir Belediyespor'da 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı



Abdurrahman DULKADİR / KIRŞEHİR (DHA) Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor´da 5´i futbolcu toplamda 9 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında pazar günü evinde Turgutluspor´u konuk edecek Kırşehir Belediyespor´da koronavirüs şoku yaşanıyor. Mücadele öncesinde oyuncular ve teknik ekibe yapılan Covid-19 testinde 9 kişinin testi pozitif sonuç verdi. Akşam saatlerinde açıklanan testlerin sonucuna göre 5´i futbolcu, 4´ü teknik ekip olmak üzere 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Yeşil beyazlı ekipte futbolculardan; Deniz Çınar, Serhat Mermer, İsmail Düzgün, Oğuzhan Yasıcı, Mehmet Alaeddinoğlu ile 2 yardımcı antrenör ve 2 malzemecinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ligin ilk mücadelesi öncesi tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre 5´i futbolcu olmak üzere toplam 9 kişiye pozitif tanı konulmuştur. Mevcut durumda Pazar günü oynayacağımız Turgutluspor müsabakasına 17 kişilik eksik kafile ile hareket edeceğimizi üzülerek bildiririz" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-09-17 23:29:08



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