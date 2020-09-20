Milliyetçi Hareket Partisi 5. döneminde Arif Kılıç ile güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milliyetçi Hareket Partisi 5. döneminde Arif Kılıç ile güven tazeledi

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi 5. döneminde Arif Kılıç ile güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir Teşkilatı İl Kongresini yaptı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen kongreye; MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı katıldı.
4 Dönemdir Kırşehir MHP Teşkilatını yöneten Kılıç 5. döneminde de delegelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Divan Başkanlığını MHP Fatih Çetinkaya'nın yaptığı kongrede yeniden il başkanı seçilen Kılıç, Türk Bayrağını en üst seviyeye çıkaracaklarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde olduklarını söyledi.
Kılıç Yönetiminde MHP Kırşehir kadrosu ise şöyle;
"Hüseyin Saratlı, Orhan Kılıç, Hanifi Uzunay, İbrahim Öz, Recep Artım, Kadir Düğer, Erol Sert, Kadir Öz, Rıza Aydın, Yaşar Avşar, Yasin Berktaş, Tahir Sağlam, Emre Eroğlu, Adem Doğantekin, Kamil Öztürk, Alper Yağmur, Hakan Genç, Doğanay Şahin, Durmuş Kaya, Ali Bahadır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı
AK Parti Kırşehir merkez ilçe kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Kırşehir merkez ilçe kongresi yapıldı
Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları'na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Pekcan, Kırşehir'de Ahilik Haftası ...
Ahilik Haftası kapanış programı Ticaret Bakanı Pekcan’ın katılımı ile yapıldı Bakan Ruhsar Pekcan: "Ahilik, Anadolu'nun yurt edinilmesinde etkili olmuştur"
YEREL HABERLER Ahilik Haftası kapanış programı Ticaret Bakanı ...
CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, "Eğitim sorunlarını çözmeye talibiz"
YEREL HABERLER CHP Kırşehir İl Başkanı Genç, "Eğitim sorunlarını ...
Kırşehir Belediyespor'da, koronavirüs paniği
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor'da, koronavirüs paniği
Ahilik Haftası, esnaf futbol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Ahilik Haftası, esnaf futbol turnuvası düzenlendi
Libya'da silah yaralanması sonucu hayatını kaybeden askerin ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Libya'da silah yaralanması sonucu hayatını kaybeden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X