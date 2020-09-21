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Kırşehir'de evde çıkan yangında Alperen öldü, annesi ve ablası yaralandı

DHA

Kırşehir'de evde çıkan yangında Alperen öldü, annesi ve ablası yaralandı


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evde çıkan yangında Alperen Baysal (13) hayatını kaybederken, annesi Neslihan Alp ile ablası Aybüke Baysal yaralandı.    
Sabah saatlerinde, Neslihan Alp'ın iki çocuğuyla birlikte yaşadığı Medrese Mahallesi'nde Bahçeci Apartmanı'nın 4'üncü katındaki evinde yangın çıktı. Anne ve çocukları uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, evi saran alevlere müdahale ederken, anne ve çocuklarını kurtarmak için de çalışma yaptı. Pencereden içeriye giren ekipler, anne ve çocuklarını alarak merdivenli araçla yere indirdi. Yaralanan Neslihan Alp ve iki çocuğu, ambulanslarla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Alperen Baysal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslihan alp ve kızı Aybüke Baysal'ın tedavisi ise sürüyor. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-09-21 14:25:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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