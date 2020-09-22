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Yangında anne ve kızını kurtaran itfaiye eri: Onların hayatını kurtarmam gerekiyordu

DHA

Yangında anne ve kızını kurtaran itfaiye eri: Onların hayatını kurtarmam gerekiyordu


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de Alpener Baysal'ın (13) öldüğü yangında annesi Neslihan Alp ile kardeşi Aybüke Baysal'ı (8) kurtaran itfaiye eri Önder Mutlu "Onların hayatını kurtarmam gerekiyordu, ben de onu yaptım" dedi.
Medrese Mahallesi'ndeki 5 katlı Bahçeci Apartmanı'nın 4'üncü katında Neslihan Alp'ın iki çocuğuyla birlikte yaşadığı evde dün sabah yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İçeride mahsur kalan Neslihan Alp ile çocukları Alperen ve Aybüke Baysal'ın kurtarılması için de çalışma başlatıldı. Pencereden eve giren ekipler, anne ve çocuklarını alarak merdivenli araçla indirdi. Yaralanan Neslihan Alp ve 2 çocuğu, ambulanslarla Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alperen Baysal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neslihan Alp ve kızı Aybüke Baysal'ın tedavisi ise sürüyor.
Anne ve çocuklarını kurtaran itfaiye erlerinden Önder Mutlu, olay yerine 3 dakikada ulaştıklarını söyledi. İçeriye girdiğinde yerde yatan Neslihan Alp ve oğlu Alperen Baysal'a solunum cihazıyla nefes almaları için destek verdiğini belirten Mutlu, bu sırada kendisi de dumandan etkilendiğini ifade etti. Önder Mutlu, şöyle konuştu:
"Merdivenimizle evin camından en kısa noktada giriş yaptık. Camı kırıp içeri girdik. İlk esnada 8 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Merdivenle önce kız çocuğunu tahliye ettik ardından yerde baygın halde yatan bayana solunum cihazımı çıkarıp önce bayana daha sonra diğer erkek çocuğuna verdim. Yoğun dumandan dolayı ben pencere kenarına gelip oksijen almak için biraz bekledim. Ardından da ekip arkadaşlarımız yangına müdahale etti. Orada zehirlenen bayan ve çocuklar olduğu için ilk amacımız orada hayat kurtarmak. Onların hayatını kurtarmam gerekiyordu, ben de onu yaptım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-09-22 14:32:57

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