Kırşehir Belediyespor'a oto kurtarmacı sponsor oldu

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden ve belediyenin de desteklediği Kırşehir Belediyespor ile oto kurtarma firması 1 sezonluk forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kırşehir Belediyespor'a bir sezonluk 300 bin TL karşılığında sponsor olan oto kurtarma firması ile Kırşehir Belediyespor ile resmi sözleşme imzalandı.

Şehrin takımına destek olmak için sponsor olduğunu belirten Hüseyin Koral, "Kırşehir'in ekmeğini yiyorum. Bu şehre hizmet etmekten de gurur duyuyorum. 2015 yılından bu yana bu şehirdeyim. Taraftarın takıma bağlı olması benim hoşuma gidiyor. Büyük takımlara sponsor olan takımların Kırşehir Belediyespor'a sponsor olmaması beni ateşledi. Ben sponsorluğu para kazanmak için yapmadım. Umarım herkes benim gibi duyarlı olur" dedi.

Sezonun açılış maçında uzatma dakikalarında Turgutluspor'a 10 mağlup olan ve malzemecisi, orta saha oyuncuları ile kalecisi korona virüse yakalanan yeşilbeyazlı ekipte yeni pozitif vakaların çıkması takım yönetimini zorluyor. Etimesgut maçı hazırlıklarını sürdüren Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, yazılı yaptığı açıklamada, "Ligin ilk mücadelesi olan Turgutluspor müsabakasına 14 kişilik bir kadroyla çıkmamızın yanı sıra önümüzdeki Etimesgut Belediyespor müsabakasına da oyuncularımızın yetişememesinden dolayı oldukça üzgünüz.

Şartlar ne olursa olsun, ben, ekibim ve futbolcu kardeşlerim Kırşehir'in hak ettiği yerlere gelebilmesi için buradayız ve bu amaç uğrunda, bütün olumsuzluklara rağmen sonuna kadar savaşacağız "ifadelerini kullandı.

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