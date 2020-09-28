Ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de Abdürrahim Akıncı (43) ceviz toplamak için çıktığı ağaçta, eli yüksek gerilim hattının tellerine dokununca, akıma kapılarak, yaralandı.

Bağbaşı Mahallesi 1081'inci Sokak'ta bu sabah yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi;

Abdürrahim Akıncı, ceviz toplamak için müstakil evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ceviz topladığı sırada eli, yüksek gerilim hattının tellerine dokundu. Akıma kapılan Akıncı, ağaçtan düştü.

Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Akıncı, tedavi altına alındı. Abdürrahim Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-09-28 14:39:15



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