Ceviz çırparken elektrik akımına kapıldı

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Kırşehir'de, ceviz çırparken elektrik akımına kapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi 1081. Sokak’ta meydana geldi. A.A. (43), bahçesindeki cevizleri çırpmak isterken enerji nakil hatlarına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan ve yaralanan A.A., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. A.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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