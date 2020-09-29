Yangında canını hiçe sayarak alevlerin ortasında yaralıları kurtaran itfaiye erine belediyeden ödül

Kırşehir’de geçtiğimiz hafta bir apartmanın 4. katında çıkan yangında alevlerin içinde kalan yaralıları kurtaran itfaiye eri, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumanların arasında kalarak yaralıları kurtaran itfaiye eri Önder Mutlu ve o gün görev alan mesai arkadaşları İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen programda yaşadıklarını anlattı. Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda İtfaiye Müdürü Neşet Aydın, itfaiye erlerinin renk, dil, din ayrımı gözetmeksizin insanlara yardımcı olduklarını söyledi. Kırşehir’in Yenice Mahallesi 171. Sokak’ta bulunan Bahçeci Apartmanı’nın 4. katında geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrasında vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmiş, alevlerin pencereden çıktığı yangında bir itfaiye erinin canını hiçe sayarak dairede bulunan 3 kişiyi arkadaşları ile birlikte dışarı çıkarmasının fedakarca bir davranış gösterdiğini anlatan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "İtfaiyenin kent yaşamında ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz hafta meydana gelen yangın bizlere gösterdi. İtfaiye personelimiz 3 can kurtardı. Maalesef yangın sonrası bir aile ferdi yaşamını yitirdi. Kendi canını feda ederek bir canı kurtarmanın önemini topluma anlattınız" dedi.



Evde anne baygın yerde yatıyordu

Yangın ihbarı ile olay yerine kısa süre içerisinde gittiklerini ve alevlerin içerisinde annenin baygın yattığını anlatan itfaiye eri Önder Mutlu ise o gün yaşadıklarını şöyle anlattı; "Olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. İçeride 3 vatandaşımızın olduğu söylendi. Merdivenli aracımızla camdan girdik. Kızı ve annesini hızlı bir şekilde tahliye ettik. Kızı tahliye ettikten sonra annesini bulduk. Anne, baygın şekilde yerde yatıyordu. Oksijen verdik. Diğer çocuğa da ekip amirimiz oksijen tüpünü istedi. O çocuk ise daha sonra vefat etti. Kendi canımızı hiçe sayarak orada anne ve çocuklarını kurtardık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.