Kaman'da düzenlenecek olan Ceviz Festivali'ne 'korona virüs' engeli

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde 29.'su düzenlenmesi planlanan Ceviz Festivali, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Kaman Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediye başkanlığımız tarafından Ekim ayının ilk haftasında yapılması planlanan ceviz festivali, covid19 salgını nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

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