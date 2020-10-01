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Kırşehir'de gelir- gider tablosunu afişle paylaşan belediye, hesabı karıştırdı

DHA

Kırşehir'de gelir- gider tablosunu afişle paylaşan belediye, hesabı karıştırdı


KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR Belediyesi, gelir gider tablosunu paylaştığı afişte hesap hatası yaptı.
Kırşehir Belediyesi, 31 Mart 2019 seçimleri öncesi ve sonrasındaki borç tablosunu afişle belediye binasında paylaştı. Afişte yer alan hesap hatası ise dikkat çekti. Hesap hatasını fark eden AK Parti Merkez İlçe eski Başkanı Bilgehan Altaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Matematik öğretmenim Döndü Varol'a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana toplamayı öğrettiği için. Koskoca belediyeyi yönetiyorlar alt alta beş rakamı toplamayı bilmiyorlar" ifadelerine yer verdi. CHP´li belediye Başkanı Selahattin Ekici, hesap hatası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir KIRŞEHİR, (DHA)
2020-10-01 19:17:56

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