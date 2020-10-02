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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’sinde uzaktan eğitimle ders tasarımı semineri verildi

İHA

KAEÜ’sinde uzaktan eğitimle ders tasarımı semineri verildi

– Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında KAEÜ’si tarafından yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları sürdürülüyor.
Öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri ve uzaktan eğitim hakkında kapsamlı bilgiye sahip olabilmeleri amacıyla uzaktan eğitimde ders tasarımı isimli çevrimiçi webinar online seminer düzenlendi. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın’ın konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi webinar online seminere Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve üniversite öğretim elemanları ile Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı. Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı seminerinin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, çevrimiçi webinarların pandemi günlerinde yola ışık tutması açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın’ın Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı adlı sunumunu ardından uzaktan eğitim süreci değerlendirildi.

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