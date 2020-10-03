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Hatalı basım 50 lirayı 70 bin TL'den satışa çıkardı

DHA

Hatalı basım 50 lirayı 70 bin TL'den satışa çıkardı


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de manavlık yapan Ümit Kablan (27), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL´lik banknotu koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 70 bin TL'den satışa çıkardı.
Kayabaşı Mahallesi´nde manavlık yapan Ümit Kablan, alışveriş sırasında aldığı 50 TL´lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Kablan, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gördü. Kablan, hatalı basım olduğunu öne sürdüğü 50 TL'lik banknotu 70 bin TL'ye satacağını söyledi. Ümit Kablan, "Bu para geçen hafta alışveriş sırasında denk geldi. '5' rakamın yanında '0' yoktu. Hangi müşteriden geldiğini bilmiyoruz. Bankalara gösterdik ve paranın sahte olmadığını öğrendik. Banka yetkilileri paranın basım hatası olduğunu söyledi. Parayı kendi elimde muhafaza etmeye başladım. Şimdi de basın hatası olan bu parayı 70 bin TL´ye satışa çıkardım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR
2020-10-03 11:17:21

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