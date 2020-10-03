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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor

İHA

Ahi esnafı yardımlaşma modeli ile zor günlerin aşılmasını istiyor

– Kırşehir’de yaşayan esnaf; pandemi ve ekonomi açmazında yardımlaşma modelinin uygulanmasını istiyor.
Kırşehir’de 2011 yılında Yılın Ahisi seçilen Hayati Ünsal, ahiliğin getirdiği öğreti ve prensiplerle yaşanılan sıkıntılardan uzaklaşılabileceğini söyledi. Ünsal, “Yardımlaşma ve kardeşliğe ihtiyacımız çok fazla, sıkıntı büyük arkadaşlarımız da bizlerde dahil iş yapamıyoruz. Kırşehir’de, büyük bir sıkıntı baş gösterdi. Arkadaşlarım sigortasını ödeyemiyor. Bu durumdan çıkış noktasını ise ben Ahilik prensiplerinde görüyorum. Yardımlaşma ve dayanışma şart oldu” dedi. Çırak yetişmediğinden de bahseden Ünsal, esnafların sıkıntı içerisinde olduğunu şöyle anlattı:
“Terzilik yapıyorum. Bir pantolonun maliyeti 250 lira olmuş. Kaç esnaf bu maliyeti karşılayabilir. Esnaflar, tamiratla gününü gün etmeye çalışıyor. Ahiliğin getirdiği prensiplerle birbirimizden haberimizin olmasını istiyorum. Çok kopuğuz, çok kopmuşuz.” Esnaf olarak çıraklık döneminde olduğunu belirten Mustafa Barlas ise ahi esnafından esnaflığı öğrenme gayretinde olduğunu ve pandeminin ahilikte var olan ekonomik modeli uygulanma aşamalarını öğrettiğini belirtti.
13. yüzyılda Ahi Evran döneminde gelişen ahilik, özünü Türk–İslam evren tasavvuru ile bilgi ve beceri sisteminden alıyor. Bu sistemde zengin ile fakir, üretici ile tüketici, işgücü ile sermaye ve millet ile devlet arasında iyi ilişkiler ve denge söz konusu. Çalışmada, ahilik felsefesinin günümüz toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, çalışma ve çevre standartları, iş ahlakı gibi konularla paralellik gösterdiği uzmanlarca ve yapılan araştırmalarda belirtiliyor.

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