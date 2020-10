Kent Konseyi şehrin sorunlarını raporlayacak

Kırşehir Kent Konseyi, şehrin sorunlarını raporlayarak çözüm önerilerini raporlayacak.

Kent Konseyi tarafından başlatılan çalışma pandemi nedeniyle yazılı olarak alınıp değerlendirildikten sonra şehir yöneticilerine sunulacak.

Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Akpınar, yapılacak çalışma öncesi sivil toplum kuruluşlarını ve şehrin akil insanlarını ziyaret ederek önerilerini alacak.

Başlatılacak raporlama çalışması ile birlikte şehirde her birimin kendi alanında daha etkin olacağını anlatan Genel Sekreter Akpınar, “Kırşehir Kent Konseyi olarak pandemi dönemi de dahil olmak üzere esnafların, ticaret erbaplarının, sendikaların, siyasi partilerin, medya kuruluşlarının yaşadığı her sorunu çözüm önerileri ile birlikte kamuoyuna sunmak adına raporlama yapacağız” dedi.

Yapılacak çalışmanın Kırşehir’de şehrin yöneticilerine yol gösterici olacağını anlatan Akpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Kırşehir’de, Kent Konseyi olarak şehrin her türlü sorununun çözüme kavuşturulması ve sorunların tespiti anlamında çalışmalar yürütüyoruz. Bilimsel her türlü çalışmada Ahi Evran Üniversitesi’nin çalışmalarından faydalanırken STK’ların da görüşleri ile ortak akıl platformu oluşturacağız. Kırşehir’de, sosyoekonomik ve çevresel standartların en üst seviyeye çıkarılması amacı ve inancını güdüyoruz. Ortak akıl ile siyaset üstü bir platformla medeniyet şehri Kırşehir’de, Ahilik değerlerinin de ön plana çıkmasını arzuluyoruz.

Kolektif çalışma ile her birim adına sorunların ve çözüm önerilerinin yer alacağı platform, şehrin de bizlere haritasını çıkarak. Her dünya görüşü ve farklılıkların yansıtılacağı raporda mültecilerden, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere kadar farklı kategorideki insanların da fikir ve önerilerinin yansıtılacağı raporda, trafik, çevre, ulaşım, kültür, tarih gibi alanlarda yapılacak analizle, kültürel değerler ve farklılıklarımız da ortaya çıkmış olacak. Bu süreçte de zaten çeşitli aralıklarla şehirle ilgili sorun ve çözüm önerilerini raporlar halinde sunan meclis ve çalışma gruplarının desteğini alacağız.”

