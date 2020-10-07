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Cevizin anavatanında hasat dönemi başladı Yeni mahsul ceviz 30-40 liradan tüketici ile buluşacak

İHA

Cevizin anavatanında hasat dönemi başladı Yeni mahsul ceviz 30-40 liradan tüketici ile buluşacak

İnce kabuğu ve lezzeti ile ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin hasadına Kırşehir'de başlandı.
Kaman ilçesinde Eylül ayından sonra başlatılan hasat döneminin bir aydan fazla sürmesi bekleniyor. Yeni mahsul kuru ceviz ise ilçede 30 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla alıcısını bekliyor.
Geçmiş yıllara göre rekoltenin yüksek olduğunu ifade eden İlçe Tarım Müdürü Behsat Bulanık, "Bu seneki cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden yukarıda. Bundan önceki yıllarda olan soğuk ve don olaylarından dolayı ürünlerimiz ciddi oranda düşüktü. Tahmini bin 800 ton civarında ürün kapasitesi olmasını bekliyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artarak devam eder” dedi.
İlçede cevizin tezgahlarda yerini almasıyla birlikte ürün bereketi yaşadıklarını belirten üretici Ergün Aslanoğlu ise 10 yıl önce aldığı ceviz bahçesinde gerçekleşen hasattan memnun olduklarını söyledi. Aslanoğlu, "Hasattan cevizin kalitesi ve boyutu olarak memnunuz. Problemleri yakalayarak daha iyi olmasına çalışacağız. 10 yıl önce ceviz bahçesi aldık. 300 ağaç vardı şimdi ise bin ağaca sahibiz” diye konuştu.

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