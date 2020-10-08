MHP Kırşehir Teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin de yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialar

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Teşkilatı, istişare toplantısı için bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi, ilçe yönetimi, kadın kolları yönetimi ve ülkü ocakları başkanlığı ile belde belediye başkanlarının katılımları ile yapılan toplantıda MHP'nin genel politikası ve yerel politika üzerine konular görüşülerek temsilcilerin görüşleri alındı. Toplantı, yerelde izlenecek yol haritasının ardından fikir alışverişleri sonrası hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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