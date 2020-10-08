Vali Akın, U20 Balkan şampiyonası 2.'sini ödüllendirdi

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Vali İbrahim Akın, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen Balkan U20 Şampiyonasında 3 bin metre engelli koşusunda 2. olarak gümüş madalya kazanan Urkuş Işık’ı makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette başarılarıyla adından sürekli bahsettiren Urkuş Işık’ın yanı sıra antrenörleri de yer aldı.

Uluslararası müsabakalarda Kırşehir sporcularının elde ettikleri başarılardan büyük mutluluk duyduklarını belirten Vali Akın, Urkuş Işık’ın başarılarıyla gençlerimize örnek olduğunu söyledi.

Urkuş Işık’ın Milli Takım forması ile yakaladığı başarının devamının geleceğine inandığını ifade eden Vali İbrahim Akın, “Urkuş Işık’ın katıldığı tüm yarışmalarda başarı ile döndüğünü görüyoruz. Bu azimli bir çalışmanın sonunda elde edilen başarıdır. Kendisini ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyorum.” dedi.

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