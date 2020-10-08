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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ’sinde merkez kütüphane çalışmaları başladı

İHA

KAEÜ’sinde merkez kütüphane çalışmaları başladı

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesinde yer alan kütüphane binası için kazı çalışmalarına başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle üniversitede tarafından yapılacak olan kütüphane binası için gerekli olan protokoller, imzalanarak faaliyete geçildi.
11 bin 327 metre karelik bir alan üzerine inşa edilerek öğrencilerin akademik ve idari personelin ihtiyaç duyan herkesin kullanımına açılacak olan merkez kütüphane, donanımlı, teknolojik ve her türlü bilgiye ulaşılabilir bir bilgi deposu olacak.
Üniversitenin merkez kütüphanesinde başlayan temel kazı çalışmaları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin uzun zamandır özlemini çektiği merkez kütüphane için temel kazı çalışmalarına başlamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Kütüphane binasının en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Karakaya, üniversiteler için en değerli ve önemli yerlerin bilgi deposu kütüphaneler olduğunu ifade etti.

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