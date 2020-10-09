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Belediye, pandemi nedeni ile işsiz kalan abdallara destek sunuyor UNESCO Müzik şehri Kırşehir’de, abdallar destekleniyor

İHA

Belediye, pandemi nedeni ile işsiz kalan abdallara destek sunuyor UNESCO Müzik şehri Kırşehir’de, abdallar destekleniyor

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya ünü yayılan Kırşehir Abdal müziği sanatçıları pandemi nedeniyle işsiz kaldılar. Bu vaziyete duyarsız kalmayan, Kırşehir Belediyesi UNESCO projeleri kapsamında Abdal müziği sanatçılarına destek sunuyor.
Kırşehir’in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin ardından çalışmalarına başlayan Kırşehir Belediyesi, pandemi ile birlikte durağan bir döneme de girdi. Kazançlarını düğünlerde oyunlar ve türkü söylemekle elde eden abdallara destek için klip hazırlayan belediye Kırşehir’in müzik şehri olmasının avantajlarını kullanmak istiyor. Belediye bünyesinde hazırlanan klip ve abdallara sunulan destekle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, pandemi süreci nedeniyle UNESCO müzik şehri olarak faaliyet kısıtlamalarına gidildiğini ve organizasyonların yapılamadığını söyledi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasında; “Pandemi nedeniyle ne yurt dışı nede yurt içi organizasyonlar yapamadık. Yerelde ustaların özellikle müzik alanında faaliyet gösteren sanatçılara hem destek olmak hem de UNESCO’ya verilen taahhüdleri yerine getirmek amacıyla kentimizde müzik faaliyetleri yürütüyoruz. Bu noktada ise kendi yerel sanatçılarımızın sanatlarını icra edecekleri programlar yapıyoruz” dedi.
Yerelde yapılan çalışmaların UNESCO’yla da paylaşılacağını anlatan Ekicioğlu, sanatçılarında maddi anlamda destekleneceğini söyledi.

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