Kırşehir'de kumar oynayan 16 kişiye 71 bin lira ceza

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de bir iş hanında dükkanları birleştirerek koronavirüs tedbirlerini ihlal edip, kumar oynayan 16 kişiye, 71 bin 125 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş hanında dükkanların birleştirilerek kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, gece saatlerinde düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 16 kişinin kumar oynadığını belirledi. Yapılan operasyonda 221 paket oyun kağıdı, 4 paket okey taşı ile toplam 77 bin 820 lira ele geçirildi. Baskında kumar oynayan 16 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesi gereği kumar oynamak ve sosyal mesafe ihlalinden toplam 71 bin 125 TL para cezası kesildi.

Kumar oynatan S.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2020-10-10 14:53:14



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