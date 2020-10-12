Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Şehrin beklentisini bilerek sahaya çıkıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Şehrin beklentisini bilerek sahaya çıkıyoruz"

İHA

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Şehrin beklentisini bilerek sahaya çıkıyoruz"

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, takımın şehrin beklentileri doğrultusunda sahaya çıktığını söyledi.
Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, katıldığı bir basın toplantısında, "Kırşehir Belediyespor, şehrin dışa açılan yüzü bizlerde bu sorumluluk bilinci ile sahaya çıkıyoruz" dedi. Kırşehir Belediyespor takımı açısından bir kaç haftasının sorunlu geçebileceğini ifade eden ve takım iskeletini oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden itibaren futbolcularımız, bizler ve takım yöneticileri özverili çalışmalar yürütmekteyiz. İlk hafta toplanma sıkıntısı ile birlikte pandemi takım üzerinde etkili oldu. Elimizde bulunan mevcut şartlar da takım iskeletini oluşturma gayretinde olduk. Turgutlu Spor deplasmanında 3 arkadaşımız rahatsızlandı. Sonrasında ise 14 kişi ile maça çıkmak zorunda kaldık. 4 oyuncumuz ise hazır değildi" diye konuştu.
Zorlu süreçlerin takım ve şehir bütünlüğü ile aşılacağını anlatan Kılıç'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Oyuncularımızın test sonuçları pozitif çıkanları izole olarak karantina altına alındı. Bu süreç hazır olan oyuncularımızı da geriye götürdü. Ahi Stadın da ise kapalı bir takıma karşı oynamak bizleri yoruyor gösterse de sonuca ulaşmayı bildik. Kırşehir'deki esnaf, işadamı ufakta olsa bir destek vererek elini taşın altına tamamıyla koymalı ve takım da beklenenin en iyisini sahada göstermeli."
Teknik Direktör Gürses Kılıç'ın takım üzerine yaptığı açıklamaların ardından Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik, forma sponsorluğu, takım için başlatılan yardım kampanyası, TFF tarafından açıklanan stat kapasitesi ve seyirci alımları ile ilgili soruları cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da çıkan yangınlara Şehit Aileleri Derneği’nden ‘fidanlı’ tepki Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; “Bozkır topraklarını yeşertmek için bizler fidan dikiyoruz, hain eller ise yakıyor”
YEREL HABERLER Hatay’da çıkan yangınlara Şehit Aileleri Derneği’nden ...
Kırşehir'de kumar oynayan 16 kişiye 71 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kırşehir'de kumar oynayan 16 kişiye 71 bin lira ceza
Kırşehir'de kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kırşehir'de kumar operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X