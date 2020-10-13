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KEAH'ta ilk kez beyin anjiyosu yapıldı

İHA

KEAH'ta ilk kez beyin anjiyosu yapıldı

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde ilk kez beyin anjiyosu yapıldı.
Geçici felç geçiren bir hastaya yapılan anjiyo, Radyoloji Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Mustafa Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Alpaslan tarafından gerçekleştirildi.
74 yaşındaki hasta, geçici felç nedeniyle Nöroloji polikliniğine başvurdu. Nöroloji Doktoru Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Koçak tarafından tanısal amaçlı anjiyografi nedeniyle yönlendirilen hastaya beyin anjiyosu yapıldı.
Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Mustafa Demir ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Alpaslan, "Hastamız anjiyo ünitesine alınarak, kasıktan uyuşturularak katater yerleştirildi. Daha sonra başka bir katater yardımıyla her iki karotis arter(şah damar) ve beyin damarları değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda hastanın sağ internal karotis arteri tamamen tıkalı, sol internal karotis arterinin yaklaşık yüzde 50 tıkalı olduğu saptandı" dedi.
Beyin anjiyosu, diğer görüntüleme yöntemleri ile damarsal hastalıklardan şüphelenildiği durumlarda en kesin tanıyı vermesi amacıyla kullanılıyor. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemleri, muayene bulguları veya laboratuvar sonuçları ile tanısı net olarak konulamayan hastalarda kesin tanıyı belirlemek için de uygulanan yöntemler arasında yer alıyor. Beyin tümörü ve tümör dışı hastalıklarda tanı, tedavi ve tedaviye cevabı izlemede de kullanıldığı biliyor.

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