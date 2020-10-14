Kırşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğünde EBA sınıfları oluşturuldu

Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde EBA canlı ders sınıfları oluşturuldu.

Evinde bilgisayar yada internet olmayan çocuklar online derslerini oluşturulan sınıflarda takip edebildikleri gibi ders dışı zamanlarda da oluşturulan sınıfları kullanacak.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 20202021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk döneminde uzaktan eğitim kararının alınmasının ardından, Cacabey Gençlik Merkezi,

Kaman Gençlik Merkezi ve Mucur Gençlik Merkezimizde EBA Canlı Ders Sınıfları oluşturdu. Gençlik Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebileceklerdir" denildi.

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