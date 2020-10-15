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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, okullarda alınan korona virüs denetimlerini inceledi

İHA

Vali Akın, okullarda alınan korona virüs denetimlerini inceledi

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla Kırşehir Valisi İbrahim Akın, okulları ziyaret ederek alınan korona virüs önlemlerini yerinde inceledi.
Ziyaret ettiği Süleyman Türkmani okulunda öğrenciler ve velilerle sohbet eden Vali Akın, öğrencilerin okuldayken maske takmayı ihmal etmemeleri, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına da mutlaka riayet etmeleri gerektiğini söyledi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında önemli kararları alıp uygulamaya koyduklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Salgından dolayı uzun süre ara verilen eğitim hayatında uyum sürecine 21 Eylül’de başlanmıştı. Şimdi ise 12 Ekim itibariyle yüz yüze eğitime başlandı ve öğrencilerimiz bölünmüş sınıflarda derslerine devam ediyorlar. Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm okullarımızda hijyen kuralları ile ilgili bütün tedbirleri almış bulunmaktayız"dedi.
Korona virüsle mücadelenin etkin şekilde devam edeceğini aktaran Vali Akın açıklamasında; "Bu süreçte hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlığını korumak temel önceliğimizdir. Öğrencilerimiz salgınla mücadelede önemli kurallar olan maske, mesafe, temizlik hususlarına mutlaka uymalılar. Bu konuda velilerimize ve öğretmenlerimize önemli görevler düşüyor. Okul çıkışlarında çocuklarını almaya gelen velilerimizin de kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyoruz” dedi.
İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in de eşlik ettiği ziyaret, Vali Akın'ın okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgiler alması ile sona erdi.

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