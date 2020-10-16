Kırşehir Belediyesi, Medrese Mahallesinde akıllı konteynır uygulamasına geçti

Kırşehir Belediyesi, başlattığı akıllı çöp konteynırı uygulamasına Medrese Mahallesinde geçti.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir Kırşehir için temizlik hizmetlerine devam eden belediye, Kırşehir’in çağdaş görünüme ulaşması için çevreye duyarlı çöp konteynırlarını eksik olan mahallelere yerleştirmeye başladı.

Daha önce Aşıkpaşa Mahallesi’ne yerleştirilen çevreye duyarlı çöp konteynırları şimdi de Medrese Mahallesi’nde hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Geçtiğimiz günlerde Aşıkpaşa Mahallemizde başlatmış olduğumuz çevreye duyarlı çöp konteynırı uygulamasını yıllarca çöplerin poşet ile bırakıldığı Medrese Mahallemiz’de de uygulamaya geçirdik. Medrese Mahallemize çevreye duyarlı çöp konteynırlarını yerleştiriyoruz. Çöplerin poşet ile bırakılıp toplanması hem temizlik ve hijyen açısından hem de görünüm açısından sıkıntılı bir durum oluşturuyordu. Şehrimizin daha temiz olması ve daha modern bir görünüme kavuşması için çevreye duyarlı çöp konteynırı uygulamasını sıralı bir şekilde bütün mahallelerimizde uygulamaya geçireceğiz. Özellikle Pandemi sürecinde çevreye ve temizliğe daha da fazla hassas olmamız gerekiyor. Bu konuda hemşehrilerimin de bu hassasiyeti göstermeyen vatandaşlarımızı uyarmalarını ve özellikle çöplerini konteynır dışına atan kişileri Belediyemiz’e bildirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Belediye yaptığı rutin kontrollerle şehir merkezinde de belirli periyotlarda çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor.

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